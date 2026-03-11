قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو تطلق 36 سيارة كهربائية لمواجهة التهديد الصيني

رينو
رينو
عزة عاطف

كشفت مجموعة رينو رسميًا في 10 مارس 2026 عن استراتيجيتها الطموحة "futuREady"، والتي تهدف إلى تحويل الشركة إلى المرجع الأوروبي الأول في صناعة السيارات. 

وتتضمن الخطة إطلاق هجوم كاسح بـ 36 طرازًا جديدًا بحلول عام 2030، مع التركيز على تقليص دورات التطوير وخفض التكاليف لمنافسة السرعة الفائقة للمصنعين الصينيين.

منصة RGEV المتطورة وتقنية الـ 800 فولت

تعتبر منصة "RGEV Medium 2.0" حجر الزاوية في التحول الكهربائي لرينو، حيث ستدعم السيارات من الفئة "B+" وصولاً إلى الفئة "D". 

وتتميز هذه المنصة باعتماد بنية 800 فولت التي تتيح شحنًا فائق السرعة في 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى تصميم "البطارية كجزء من الهيكل" (Cell-to-Body) الذي يقلل عدد الأجزاء بنسبة 20%، مما يساهم في خفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 40%.

مدى سير استثنائي وتقنية تمديد المسافة

تقدم رينو حلولاً مبتكرة للقضاء على قلق المسافات، حيث توفر المنصة الجديدة مدى سير يصل إلى 750 كم في النسخ الكهربائية بالكامل. 

والمفاجأة الأكبر تكمن في تقديم نسخ مزودة بممدد مدى (Range Extender) ترفع المسافة الإجمالية التي تقطعها السيارة إلى 1400 كم مع انبعاثات كربونية ضئيلة جدًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمسافات الطويلة والأسواق التي تفتقر لبنية تحتية قوية للشحن.

سرعة تطوير "صينية" وإعادة ابتكار رينو إسباس

تستهدف رينو محاكاة النموذج الصيني في سرعة طرح الموديلات، من خلال تقليص زمن تطوير السيارة من الفكرة إلى الإنتاج إلى 24 شهرًا فقط. 

وتقود هذا التحول نسخة ثورية من “رينو إسباس” المستوحاة من سيارة العرض "R-Space Lab"، والتي ستكون أول سيارة تعتمد بالكامل على البرمجيات وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديثات عبر الهواء.

التوسع الدولي ومستقبل المحركات الهجينة

تخطط رينو لبيع 2 مليون مركبة سنويًا بحلول 2030، مع توجيه نصف هذه المبيعات للأسواق خارج أوروبا. 

وبينما ستتحول العلامة في أوروبا إلى الكهرباء بنسبة 100%، أكدت الشركة استمرار تطوير تقنيات الهجين "E-Tech" والمحركات العاملة بالغاز السائل (LPG) للأسواق الدولية وللموديلات التي تقل قوتها عن 150 حصان، لضمان تلبية احتياجات كافة المستهلكين حول العالم.

رينو رينو 2030 استراتيجية رينو 2030 منصة RGEV 20 رينو إسباس الكهربائية سيارات رينو الجديدة السيارات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

ترشيحاتنا

الأمير فيصل بن فرحان

السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لإخوان السودان منظمةً إرهابية

الصين

الخارجية الصينية: يجب احترام سيادة جميع دول الشرق الأوسط

الدفاع القطرية: التصدي لهجمة صاروخية استهدفت أراضي البلاد

الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية استهدفت أراضي البلاد

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد