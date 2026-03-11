رينو تطلق 36 سيارة كهربائية لمواجهة التهديد الصيني

كشفت مجموعة رينو رسميًا في 10 مارس 2026 عن استراتيجيتها الطموحة "futuREady"، والتي تهدف إلى تحويل الشركة إلى المرجع الأوروبي الأول في صناعة السيارات.

وتتضمن الخطة إطلاق هجوم كاسح بـ 36 طرازًا جديدًا بحلول عام 2030، مع التركيز على تقليص دورات التطوير وخفض التكاليف لمنافسة السرعة الفائقة للمصنعين الصينيين.

منصة RGEV المتطورة وتقنية الـ 800 فولت

تعتبر منصة "RGEV Medium 2.0" حجر الزاوية في التحول الكهربائي لرينو، حيث ستدعم السيارات من الفئة "B+" وصولاً إلى الفئة "D".

وتتميز هذه المنصة باعتماد بنية 800 فولت التي تتيح شحنًا فائق السرعة في 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى تصميم "البطارية كجزء من الهيكل" (Cell-to-Body) الذي يقلل عدد الأجزاء بنسبة 20%، مما يساهم في خفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 40%.

مدى سير استثنائي وتقنية تمديد المسافة

تقدم رينو حلولاً مبتكرة للقضاء على قلق المسافات، حيث توفر المنصة الجديدة مدى سير يصل إلى 750 كم في النسخ الكهربائية بالكامل.

والمفاجأة الأكبر تكمن في تقديم نسخ مزودة بممدد مدى (Range Extender) ترفع المسافة الإجمالية التي تقطعها السيارة إلى 1400 كم مع انبعاثات كربونية ضئيلة جدًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمسافات الطويلة والأسواق التي تفتقر لبنية تحتية قوية للشحن.

سرعة تطوير "صينية" وإعادة ابتكار رينو إسباس

تستهدف رينو محاكاة النموذج الصيني في سرعة طرح الموديلات، من خلال تقليص زمن تطوير السيارة من الفكرة إلى الإنتاج إلى 24 شهرًا فقط.

وتقود هذا التحول نسخة ثورية من “رينو إسباس” المستوحاة من سيارة العرض "R-Space Lab"، والتي ستكون أول سيارة تعتمد بالكامل على البرمجيات وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديثات عبر الهواء.

التوسع الدولي ومستقبل المحركات الهجينة

تخطط رينو لبيع 2 مليون مركبة سنويًا بحلول 2030، مع توجيه نصف هذه المبيعات للأسواق خارج أوروبا.

وبينما ستتحول العلامة في أوروبا إلى الكهرباء بنسبة 100%، أكدت الشركة استمرار تطوير تقنيات الهجين "E-Tech" والمحركات العاملة بالغاز السائل (LPG) للأسواق الدولية وللموديلات التي تقل قوتها عن 150 حصان، لضمان تلبية احتياجات كافة المستهلكين حول العالم.