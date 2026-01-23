استرداد 9 أفدنة خلال إزالة 47 حالة تعدي في أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة 9 أفدنة و3 قراريط و12 سهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 2220 متر مربع، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء دون تهاون.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات شملت مراكز صدفا، أبنوب، أسيوط، الفتح، البداري، منفلوط، والقوصية، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط نجحت في إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (ري)، إلى جانب حالتين تعدي لمتغيرات مكانية بالوحدة المحلية لمركز الفتح، كما تم تنفيذ 18 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (ري) واسترداد أراضي مقننة إصلاح زراعي بنطاق مركز ومدينة البداري.

وتابع محافظ أسيوط أنه جرى تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز ومدينة منفلوط، وإزالة 8 حالات تعدي على أراضي الأوقاف بمركز ومدينة القوصية، فضلًا عن إزالة حالة تعدي لمتغيرات مكانية وأراضي زراعية بنطاق مركزي أبنوب وصدفا.

وأكد المحافظ استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.