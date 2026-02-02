النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية، وتبني العمليات الخاطفة باستراتيجيات عسكرية غير متكافئة لكنها ساحقة.



و أفاد رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي أنه "بعد حرب الـ12 يوما واستمرار الإجراءات الخبيثة الأمريكية الصهيونية، قمنا بمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، وغيرناها إلى عقيدة هجومية للقوات المسلحة تعتمد على منهجية العمليات الخاطفة واسعة النطاق، باعتماد استراتيجيات عسكرية غير متكافئة وساحقة. وبناء على ذلك، فإن تحركنا سيكون سريعا وحاسما وخارج الحسابات الأمريكية".

وقال الموسوي إن "نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفائها" لافتا إلى أن بلاده تفكر فقط في النصر مع استعدادها التام للمواجهة وتوجيه صفعة الانتقام وأن "ذلك العنيد المتعنت الذي لا يتعلم درسا سيخرس".

وأضاف رئيس هيئة الأركان: "نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفائها.. ولا نخاف أبدا من ضجيج العجل السامري وسطوة العدو الظاهرية، ونحن مستعدون تماما للمواجهة وتوجيه صفعة الانتقام".

وتابع: "أولئك الذين نفخوا في بوق الخداع لعدة أشهر وروجوا لمقولة إيران ضعيفة، مضطرون الآن إما إلى التراجع عن كلامهم، أو تلقي الصفعة الإقليمية لقوة إيران".

وأكد رئيس هيئة الأركان "إذا اندلعت حرب، فإن رجال المقاومة ونساؤها سيطهرون المنطقة بالنيران من آثار أقدام الغرباء".

