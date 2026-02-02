قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
اجتماع برئاسة مدبولي يؤكد سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية

رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي
رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي
هاجر رزق

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية، وتبني العمليات الخاطفة باستراتيجيات عسكرية غير متكافئة لكنها ساحقة.


و أفاد رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي أنه "بعد حرب الـ12 يوما واستمرار الإجراءات الخبيثة الأمريكية الصهيونية، قمنا بمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، وغيرناها إلى عقيدة هجومية للقوات المسلحة تعتمد على منهجية العمليات الخاطفة واسعة النطاق، باعتماد استراتيجيات عسكرية غير متكافئة وساحقة. وبناء على ذلك، فإن تحركنا سيكون سريعا وحاسما وخارج الحسابات الأمريكية".

وقال الموسوي إن "نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفائها" لافتا إلى أن بلاده تفكر فقط في النصر مع استعدادها التام للمواجهة وتوجيه صفعة الانتقام وأن "ذلك العنيد المتعنت الذي لا يتعلم درسا سيخرس".

وأضاف رئيس هيئة الأركان: "نيران المنطقة ستلتهم أمريكا وحلفائها.. ولا نخاف أبدا من ضجيج العجل السامري وسطوة العدو الظاهرية، ونحن مستعدون تماما للمواجهة وتوجيه صفعة الانتقام".

وتابع: "أولئك الذين نفخوا في بوق الخداع لعدة أشهر وروجوا لمقولة إيران ضعيفة، مضطرون الآن إما إلى التراجع عن كلامهم، أو تلقي الصفعة الإقليمية لقوة إيران".

وأكد رئيس هيئة الأركان "إذا اندلعت حرب، فإن رجال المقاومة ونساؤها سيطهرون المنطقة بالنيران من آثار أقدام الغرباء".
 

إيران العقيدة الدفاعية الهجومية العمليات الخاطفة نيران المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد