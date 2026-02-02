قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أسعار النفط تنخفض بنحو 5% مع تراجع التوترات بين واشنطن وطهران

أ ش أ

 هبطت أسعار النفط بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجهة لتسجيل أكبر خسارة يومية لها في أكثر من ستة أشهر، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى انحسار التوترات مع أحد كبار أعضاء منظمة «أوبك».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.30 دولارات، أو 4.8%، إلى 66.02 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولارات، أو ما يقرب من 5%، إلى 61.98 دولاراً للبرميل.

وجاء الهبوط الحاد بعد تراجع الأسعار من مستويات مرتفعة سجلتها خلال الأشهر الماضية، مع انحسار مخاطر توجيه ضربة عسكرية عقب تصريحات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ترامب قد هدد مراراً بالتدخل ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي أو استمرار قمع الاحتجاجات، وهي تهديدات دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير، بحسب محللين اقتصاديين.

وأضافوا أن التراجع الأخير في الأسعار تعزز أيضاً بعودة قوة الدولار الأمريكي، الذي يجعل النفط المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة، ما يزيد الضغوط الهبوطية على الأسعار.

وكان ترامب قد صرّح امس الاول السبت، بأن إيران «تتحدث بجدية»، وذلك بعد ساعات من إعلان علي لاريجاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز، أن الترتيبات الخاصة بإجراء مفاوضات باتت قيد الإعداد.

ووفقاً لتوني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي» الامريكية فإن تصريحات ترامب، إلى جانب تقارير أفادت بعدم وجود خطط لدى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، تمثل مؤشرات واضحة على تهدئة التصعيد.

وقال سيكامور إن سوق النفط تفسر هذه التطورات على أنها خطوة إيجابية للابتعاد عن المواجهة، ما خفف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدمجة في الأسعار خلال موجة الصعود الأسبوع الماضي، ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وفي سياق متصل، اتفقت دول تحالف «أوبك+» خلال اجتماع عقد امس الأحد على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر مارس.

وكانت المجموعة قد قررت في نوفمبر الماضي تجميد الزيادات المخطط لها في الإنتاج للفترة من يناير وحتى مارس 2026، بسبب ضعف الطلب الموسمي.

من جهتها، ذكرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة صدرت في 30 يناير إن المخاطر الجيوسياسية تخفي في الواقع سوق نفط تميل أساسياتها إلى الهبوط.

وأضافت أن التجربة التاريخية للحرب التي استمرت 12 يوماً العام الماضي بين إسرائيل وإيران، إلى جانب وفرة الإمدادات العالمية، ستواصل الضغط على أسعار خام برنت حتى نهاية عام 2026.

