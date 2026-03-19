مصطفى بكري : الرئيس السيسي أدرك مبكرًا مخططات المنطقة.. وتحذير من تحديات أخطر تهدد الأمن العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية، كان مدركًا لطبيعة التحديات والمخططات التي تستهدف المنطقة، مشددًا على أن أي مساس بأمن الخليج ينعكس بشكل مباشر على مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أهمية لتفعيل فكرة “القوة العربية المشتركة” لحماية الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن مصر تدعم هذا التوجه في إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يحذر من تصاعد التحديات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن بقاء إيران بنهجها الحالي قد يفرض حسابات معقدة على الدول العربية.