المالية تكشف عن 30 تعديلا جديدا بالضرائب العقارية..تفاصيل

تعتزم وزارة المالية اجراء أكثر من 30 تعديلًا جديدًا على منظومة الضرائب العقارية وإقرارها خلال الشهور القلائل القادمة وتحديدًا قبيل انتهاء العام المالي 2025/2026 الجاري.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له في لقاء جمعه مع صحفيي وزارته على هامش احدي اللقاء الدورية؛ عن بدء تفعيل التطبيق الجديد " إبليكشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية اعتبارا من إبريل المقبل.

أكد أن التطبيق الجديد سيتضمن مزايا وتسهيلات للممولين تتعلق بالتسجيل و تبسيط اجراءات المحاسبة بالتوازي مع اقتراب موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديلات الضرائب العقارية الجديدة والتي من بينها رفع حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 مليون حتى 8 ملايين جنيه.

أوضح وزير المالية أن الإدارات الضريبية أصبحت لديها معلومات بشان المناطق المختلفة، موضحًا أنه تم اجراء مسوحات للمناطق على مستوى الجمهورية لمعرفة متوسط أسعار العقارات بحيث تكون المحاسبة أكثر عدالة.

وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل بقوة على تعزيز اعادة هندسة المحاسبة الضريبية من خلال اعادة صياغة هذه المحاسبات وتبسيط الاجراءات.