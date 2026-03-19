وزير المالية: الإيرادات الضريبية ارتفعت 36% بعد نجاح حزمة التسهيلات

قال أحمد كجوك، وزير المالية،إن فكرة التسهيلات الضريبية بمرحلتها الأولى نجحت ولاقت قبولًا من قبل الممولين، قائًلا: «فكرتنا نجحت.. وبدون أعباء إضافية.. إيراداتنا الضريبية زادت خلال العام المالى الماضي بنسبة ٣٦٪ بينما ارتفعت في أول ٨ أشهر من العام الحالي ٣١٪».

أضاف وزير في تصريحات له اليوم، أن ممولي الضرائب قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه.

وذكر وزير المالية أنه للمرة الأولي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتفويض شركة «إي. تاكس» الحكومية في أداء بعض الخدمات الضريبية.. من خلال مراكز متميزة.

أكد الوزير، تكاتف جهود كل جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، خاصة أن إزالة سحابة المديونية ستدفع بجهود التنمية، مشيرًا إلى توجيه ٥٠٪ من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية.

أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو.. وحقق ٧٣٪ زيادة في استثماراته خلال عام واحد، وأن «التسهيلات الضريبية» نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث وفرت «الحزمة الأولى» من هذه التسهيلات حالة إيجابية.. «اللي الناس سمعته.. شافته على أرض الواقع.

أضاف وزير المالية أن الوزارة تسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.. والتحول لثقافة «خدمة العملاء» وأن الإيرادات ستتضاعف برضا الممولين.