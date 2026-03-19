نوتنجهام فورست يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ميتييلاند

حقق فريق نوتنجهام فورست الفوز على فريق ميتيلاند الدنماركي بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بفوز نوتنجهام بنتيجة 2-1 ليتعاجل الفريقين في مجموع اللقاءين 2-2 ليتجها لركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي نوتنجهام فورست كل من نيكولاس دومينجيز وريان ياتيس في الدقيقتين 41 و52، بينما سجل هدف ميتييلاند الدنماركي مارتين إيرليتش في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تعادل الفريقين في مجموع المباراتين ليتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإنجليزي نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0.

فيما يقام ربع النهائي يوم 9 أبريل ذهابا، و16 أبريل إيابًا.

ونصف النهائي يومي 30 أبريل، و7 مايو المقبلين.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي يوم 20 مايو 2026 في استاد بيشكتاش بمدينة إسطنبول التركية.