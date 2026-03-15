ارخص سعر.. احصل على كحك العيد بهذه الطريقة
هجوم على قاعدة عسكرية بمطار بغداد بداخلها فريق من السفارة الأمريكية
بث مباشر صلاة التهجد من الحرمين الشريفين ليلة القدر 27 رمضان
هل يجوز التبرع بالجلد بعد الوفاة .. أزهري يوضح
قرار جديد بشأن قضايا النفقة.. أحمد موسى: تعليق خدمات المتهربين لحماية حقوق الأسرة
صورته على الجنيه.. جماهير الترجي تسخر من التونسي علي بن رمضان |شاهد
أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا
أول منصب.. أسطورة تشيلسي يتولى تدريب تشيزينا الإيطالي
جماهير الترجي تهاجم نجم الأهلي قبل موقعة رادس.. صورة
وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لتأكيد التضامن مع عُمان
دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب ومستجاب
تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات الخطأ الطبي وفقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيريرا: سعيد بالتعادل مع نوتنجهام فورست رغم إلغاء الهدف

مجدي سلامة

تعادل نوتنجهام فورست على أرضه مع فولهام بنتيجة 0-0 يوم الأحد، ليضمن بذلك بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الجماهير شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد إلغاء هدف كان سيمنح فريقها فارقًا أكبر بين البقاء والهبوط..

ورفع فورست رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز السابع عشر في الترتيب بفارق الأهداف، متقدمًا على وست هام يونايتد الذي تراجع إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، رغم تعادله غير المتوقع مع مانشستر سيتي يوم السبت.

ورغم أن فورست كان بإمكانه إنهاء اليوم في المركز السادس عشر لو احتُسب هدف دان ندوي في الدقيقة 63، إلا أن المدرب فيتور بيريرا كان سعيدًا بالنقطة وأداء فريقه.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "هذه ليست سباق سرعة، بل ماراثون حتى النهاية - كانت هذه فرصة لحصد النقاط الثلاث، لكن المباراة القادمة فرصة أخرى". دخل ندوي بديلاً لنيكولاس دومينغيز في الشوط الثاني، وشكّل تهديداً مستمراً للمساحة بين حارس مرمى فولهام وخط دفاعه طوال الشوط، كما ساهم البديل الآخر تايوو أوونيي في إضفاء حيوية مطلوبة بشدة على هجوم نوتنغهام فورست.

أضاف بيريرا: "كنا بحاجة إلى تجديد طاقة الفريق وضخ المزيد من الحيوية فيه، فهم لاعبون أقوياء في المواجهات الفردية. دان ندوي سريع في المساحات، وكان تايوو رائعاً. هذه هي الروح التي أريد أن أراها في لاعبي فريقي".

في الدقيقة 63، استغل ندوي تمريرة من نيكو ويليامز وسددها بمهارة متجاوزاً ماتز سيلز، لكن فرحته لم تدم طويلاً بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي أظهرت أنه كان متسللاً قليلاً لحظة تمرير الكرة، ليتم إلغاء هدف كان من الممكن أن يكون حاسماً.

مع ذلك، لم يُخيب القرار آمال بيريرا، بل جعله أكثر تقبلاً للأمر.


"اليوم، بذلوا قصارى جهدهم لحصد النقاط الثلاث - من الصعب التحكم في النتيجة، لكن بإمكاننا التحكم في أدائنا على أرض الملعب أو إظهار روح الفوز. أنا سعيدٌ بأدائهم"، هكذا صرّح.

واختتم" “ستكون المباراة صعبة حتى النهاية. أعتقد أن القرار سيُحسم في اللحظات الأخيرة. آمل أن نحصد النقاط اللازمة للابتعاد عن منطقة الهبوط. توتنهام هوتسبير، وست هام، وليدز يونايتد فرقٌ قوية”.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 25 رمضان؟ 8 علامات تؤكد حدوثها

ترشيحاتنا

ليلة القدر

للفوز بليلة القدر.. الإفتاء توضح كيف تغتنمها في العشر الأواخر من رمضان

الدكتور أحمد عصام فرحات

هل مذاكرة مادة التربية الرياضية عليها ثواب؟ إمام السيدة زينب يجيب

وزير الأوقاف يشارك أبناءه الإفطار السنوي لوزارة الأوقاف بمسجد مصر

وزير الأوقاف يشارك في الإفطار السنوي للوزارة بمسجد مصر.. صور

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد