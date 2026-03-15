بيريرا: سعيد بالتعادل مع نوتنجهام فورست رغم إلغاء الهدف

تعادل نوتنجهام فورست على أرضه مع فولهام بنتيجة 0-0 يوم الأحد، ليضمن بذلك بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الجماهير شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد إلغاء هدف كان سيمنح فريقها فارقًا أكبر بين البقاء والهبوط..

ورفع فورست رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز السابع عشر في الترتيب بفارق الأهداف، متقدمًا على وست هام يونايتد الذي تراجع إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، رغم تعادله غير المتوقع مع مانشستر سيتي يوم السبت.

ورغم أن فورست كان بإمكانه إنهاء اليوم في المركز السادس عشر لو احتُسب هدف دان ندوي في الدقيقة 63، إلا أن المدرب فيتور بيريرا كان سعيدًا بالنقطة وأداء فريقه.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "هذه ليست سباق سرعة، بل ماراثون حتى النهاية - كانت هذه فرصة لحصد النقاط الثلاث، لكن المباراة القادمة فرصة أخرى". دخل ندوي بديلاً لنيكولاس دومينغيز في الشوط الثاني، وشكّل تهديداً مستمراً للمساحة بين حارس مرمى فولهام وخط دفاعه طوال الشوط، كما ساهم البديل الآخر تايوو أوونيي في إضفاء حيوية مطلوبة بشدة على هجوم نوتنغهام فورست.

أضاف بيريرا: "كنا بحاجة إلى تجديد طاقة الفريق وضخ المزيد من الحيوية فيه، فهم لاعبون أقوياء في المواجهات الفردية. دان ندوي سريع في المساحات، وكان تايوو رائعاً. هذه هي الروح التي أريد أن أراها في لاعبي فريقي".

في الدقيقة 63، استغل ندوي تمريرة من نيكو ويليامز وسددها بمهارة متجاوزاً ماتز سيلز، لكن فرحته لم تدم طويلاً بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي أظهرت أنه كان متسللاً قليلاً لحظة تمرير الكرة، ليتم إلغاء هدف كان من الممكن أن يكون حاسماً.

مع ذلك، لم يُخيب القرار آمال بيريرا، بل جعله أكثر تقبلاً للأمر.



"اليوم، بذلوا قصارى جهدهم لحصد النقاط الثلاث - من الصعب التحكم في النتيجة، لكن بإمكاننا التحكم في أدائنا على أرض الملعب أو إظهار روح الفوز. أنا سعيدٌ بأدائهم"، هكذا صرّح.

واختتم" “ستكون المباراة صعبة حتى النهاية. أعتقد أن القرار سيُحسم في اللحظات الأخيرة. آمل أن نحصد النقاط اللازمة للابتعاد عن منطقة الهبوط. توتنهام هوتسبير، وست هام، وليدز يونايتد فرقٌ قوية”.