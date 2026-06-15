رئيسة المفوضية الأوروبية: تحقيق سلام دائم يتطلب وقف إطلاق النار في لبنان

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يجب على إيران أن تغير سلوكها جذريا قبل رفع أي عقوبات عنها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: " لا يمكن أن يتحقق سلام دائم دون وقف إطلاق النار في لبنان".

في سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور".

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات "متوفرة وجاهزة".