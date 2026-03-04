قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالله هشام

يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه نوتينجهام فورست مساء اليوم الأربعاء عل ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط.

ويدخل السيتي اللقاء واضعًا نصب عينيه حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على أرسنال في صراع الصدارة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وخاض بطل إنجلترا 28 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 18 انتصارًا مقابل 5 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه وقيادة الفريق لتعزيز حظوظه في سباق اللقب، خاصة بعد الفوز الصعب الذي حققه السيتي في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

في المقابل، يخوض نوتينجهام فورست المواجهة بشعار لا بديل عن نتيجة إيجابية، سعيًا للهروب من مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل 15 خسائر

مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتي نوتينجهام الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

