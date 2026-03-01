قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
رياضة

جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي

إسراء أشرف

أثار بيب جوارديولا حالة من القلق بين جماهير مانشستر سيتي بعدما كشف عن غموض موقف مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند من العودة إلى الملاعب، عقب غيابه عن مواجهة ليدز يونايتد الأخيرة.

السيتي تمكن من الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب إيلاند رود، بعد لقاء صعب حُسم بهدف وحيد، إلا أن الأنظار لم تكن منصبة على النتيجة بقدر ما كانت موجهة نحو غياب هداف الفريق عن قائمة المباراة.

وبحسب ما تردد، تعرض هالاند لآلام في الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء، ما حال دون جاهزيته البدنية.

ورغم أن المدرب الإسباني حاول التقليل من خطورة الإصابة قبل المباراة، فإن تصريحاته عقب صافرة النهاية لشبكة Sky Sports حملت نبرة أكثر حذرًا، إذ اكتفى بالقول إنه يأمل في عودة اللاعب قريبًا، دون تحديد موعد واضح، مكتفيًا بعبارة: "لا أعرف".

ويكتسب هذا الغموض أهمية مضاعفة في ظل جدول مزدحم ينتظر بطل إنجلترا، يبدأ بمواجهة نوتنجهام فورست، ثم استحقاق في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد، قبل القمة المرتقبة ضد ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومع دخول الفريق مرحلة الحسم محليًا وقاريًا، فإن استمرار غياب هالاند قد يمثل تحديًا كبيرًا لطموحات السيتي في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل الصراع المحتدم على صدارة الدوري.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

