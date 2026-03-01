جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي

أثار بيب جوارديولا حالة من القلق بين جماهير مانشستر سيتي بعدما كشف عن غموض موقف مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند من العودة إلى الملاعب، عقب غيابه عن مواجهة ليدز يونايتد الأخيرة.

السيتي تمكن من الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب إيلاند رود، بعد لقاء صعب حُسم بهدف وحيد، إلا أن الأنظار لم تكن منصبة على النتيجة بقدر ما كانت موجهة نحو غياب هداف الفريق عن قائمة المباراة.

وبحسب ما تردد، تعرض هالاند لآلام في الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء، ما حال دون جاهزيته البدنية.

ورغم أن المدرب الإسباني حاول التقليل من خطورة الإصابة قبل المباراة، فإن تصريحاته عقب صافرة النهاية لشبكة Sky Sports حملت نبرة أكثر حذرًا، إذ اكتفى بالقول إنه يأمل في عودة اللاعب قريبًا، دون تحديد موعد واضح، مكتفيًا بعبارة: "لا أعرف".

ويكتسب هذا الغموض أهمية مضاعفة في ظل جدول مزدحم ينتظر بطل إنجلترا، يبدأ بمواجهة نوتنجهام فورست، ثم استحقاق في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد، قبل القمة المرتقبة ضد ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومع دخول الفريق مرحلة الحسم محليًا وقاريًا، فإن استمرار غياب هالاند قد يمثل تحديًا كبيرًا لطموحات السيتي في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل الصراع المحتدم على صدارة الدوري.