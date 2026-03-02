قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

رئيس تشيلسي يعترف : تعاقدنا مع كوكوريا لأن مانشستر سيتي كان يريده

إسراء أشرف

اعترف تود بويلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي، بأن البدايات الأولى للنادي في سوق الانتقالات عقب الاستحواذ الجديد لم تكن مثالية، كاشفًا أن بعض القرارات اتخذت دون خلفية فنية واضحة، وعلى رأسها صفقة الإسباني مارك كوكوريا.

وخلال حديثه في مؤتمر iConnections، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضح بويلي أن الفترة التي أعقبت رحيل رومان أبراموفيتش عام 2022 اتسمت بالارتباك، بعد مغادرة الطاقم الإداري والرياضي بالكامل، ما اضطره لتولي دور المدير الرياضي بشكل مؤقت رغم افتقاره للخبرة المتخصصة في كرة القدم.

وبصراحة لافتة، أقر بويلي بأنه دخل سوق الانتقالات في ذلك الصيف دون رؤية مكتملة، مشيرًا إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بكوكوريا كان دافعًا رئيسيًا لإتمام الصفقة، معتبرًا أن رغبة نادٍ بحجم سيتي في اللاعب كانت كافية لاتخاذ القرار.

وتُعد صفقة كوكوريا، التي بلغت قيمتها نحو 68 مليون يورو ويمتد عقده فيها حتى 2028، من أبرز تعاقدات تلك المرحلة، إلى جانب صفقات أخرى مثل رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي وويسلي فوفانا، والتي أثارت نقاشًا واسعًا حول جدواها مقارنة بحجم الإنفاق الكبير.

وتأتي تصريحات بويلي في وقت يشهد فيه النادي إعادة هيكلة إدارية، مع انتقال مزيد من الصلاحيات التنفيذية إلى بهداد إقبالي، الشريك المؤسس لشركة كليرليك كابيتال، في مسعى لإرساء نموذج إداري أكثر استقرارًا بعد مرحلة البداية المتعثرة.

تود بويلي تشيلسي رئيس تشيلسي كوكوريا

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

دكان المصري

بعد 90 عامًا من العمل.. "دكان المصري" في تحت الربع يواصل بيع الأدوات التراثية

حسن عبد الحميد

لوامة ومطمئنة .. أنواع النفس كما جاءت في القرآن الكريم .. فيديو

الشيخ حسن عبد الحميد

سؤال اليوم الـ12 من مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد في رمضان| فيديو

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

