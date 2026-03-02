كريم خالد عبد العزيز يكتب: صومٌ ونصر.. العاشر من رمضان وأكتوبر المجيد

للصوم جوانب روحية أعمق من كونه امتناعًا جسديًا عن الطعام والشراب، الصوم تدريب على قوة الإرادة وضبط النفس وربط القلب بالله في أشد اللحظات وأحلك الظروف.... بصبر وقوة وعزيمة وتوكل على الله عبروا أبناء قواتنا المسلحة وهم صائمون وحققوا النصر الذي صار فخرًا للأجيال.

كانت لحظة العبور في السادس من أكتوبر في مثل هذا اليوم العاشر من رمضان.... لم يبالِ الجندي المصري الباسل بالصوم، فقد كان قلبه ممتلئًا بالإيمان والتوكل على الله، وصبره وعزيمته أقوى من أي تعب جسدي.... وكم من جنود بذلوا أرواحهم الطاهرة من أجل الدفاع عن الأرض والعرض ونالوا أعظم منزلة للشهادة وهم صائمون ليظلوا رمزًا للصمود والطهر عبر الأجيال.

تظل هذه الذكرى درسًا حيا عبر الأجيال في قوة الإرادة والصبر والعزيمة والإصرار والتوكل على الله.... الإيمان يمنح الإنسان دائمًا القدرة على مواجهة التحديات سواء على الصعيد الوطني أو حتى في حياتنا الشخصية واليومية النصر الذي تحقق في ذلك اليوم بالماضي يؤكد لنا اليوم إلى أن الإعداد الجيد، والتخطيط الدقيق، والالتزام الروحي يمكن أن يحوّل أي عقبة إلى فرصة للنجاح والتميز، ويظل مصدر إلهام للأجيال في الصبر والشجاعة والعمل الصالح.

تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، ولأبطال حرب أكتوبر من القادة والجنود، ولكل الشهداء الأطهار الذين كتبوا بأرواحهم ومبادئهم أعظم صفحات الفخر والكرامة في تاريخ مصر.... تحيا مصر أرضًا وشعبًا، قيادةً وجيشًا.