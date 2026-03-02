مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فكرة "إنترنت بلا حدود" لم يتم مناقشتها حتى الآن داخل اللجنة، لكنها قامت بالتواصل مع عدد كبير من المسؤولين والشركات لمعرفة إمكانية تطبيقها في مصر.

وأوضحت عبد الناصر في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن أغلب الشركات أكدت صعوبة تطبيق الإنترنت بلا حدود بسبب ارتفاع تكلفة الاشتراكات الشهرية، مشيرة إلى أن العديد من الدول نجحت في تطبيقها، لكن الأسعار تجعل الفكرة غير واقعية إذا كان الاشتراك باهظًا.

ضمان استمرار الإنترنت للمستخدمين بعد نفاد الباقة الشهرية

وأضافت أن ما تطالب به هو ضمان استمرار الإنترنت للمستخدمين بعد نفاد الباقة الشهرية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية، مثل أداء الواجبات المدرسية للطلاب، وإنجاز المعاملات عبر خدمات مصر الرقمية، أو إجراء تحويلات مالية عبر تطبيقات مثل "إنستاباي"، مؤكدة أن من غير المقبول أن تُغلق هذه الخدمات الحيوية بسبب انتهاء الباقة.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين، خصوصًا الطلاب والأسر، وضمان عدم انقطاع الإنترنت عن الأنشطة التعليمية والخدمات الحكومية والمالية الضرورية، مع توفير حلول مناسبة للأسعار والاشتراكات.



