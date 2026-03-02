مها عبد الناصر تكشف تفاصيل مقترح مراقبة أعمار الأطفال على فيسبوك وتيك توك| خاص

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ملف تحديد سن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك داخل مصر لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي هو: كيف ستجبر الدولة هذه المنصات على الالتزام بالقوانين المحلية.

وأشارت عبد الناصر في حوار خاص لـ"صدى البلد"، إلى تجارب دولية، حيث كانت أستراليا من أولى الدول التي منعت وصول الأطفال إلى المنصات من خلال فرض غرامات، بينما تسير فرنسا وإنجلترا على نفس النهج، مؤكدة أن الفكرة لا تقتصر على إلزام المنصات بتحديد العمر، بل يمكن ربطها بقاعدة بيانات حكومية تشمل الرقم القومي للتحقق من أعمار المستخدمين.

ولفتت إلى أن الملف ما زال في مراحل الدراسة، وهناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى مشاورات شاملة قبل إقرار أي آلية تنفيذية، مشيرة إلى أن أغلب الأطفال يستخدمون تيك توك، ما يستدعي توفير بدائل آمنة وفعّالة لهم، حيث أن التجربة ما زالت جديدة ولا توجد دول كثيرة قامت بتطبيقها بشكل فعلي.

كما علقت النائبة على ملف رسوم الهواتف للمصريين بالخارج، معتبرة أن طريقة طرح القرار لم تكن لائقة ذوقيًا، مشيرة إلى ضرورة دراسة المضمون وطريقة التواصل لضمان وضوح الرسائل وتحقيق رضا المواطنين.