الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن قائد جناحها العسكري في لبنان، أدهم العثمان، قُتل على يد الجيش الإسرائيلي في هجوم وقع اليوم في بيروت.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء قصف أهداف لحزب الله في جميع أنحاء لبنان.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن 5 غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.



وتم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان؛ مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم، وذلك ردًا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



وفي المقابل، شنت إسرائيل موجات من الغارات الجوية على لبنان؛ بما في ذلك غارات متعددة على العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.