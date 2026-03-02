قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل لتوفير فرص توظيف جديدة لعام 2026، والتي تم الإعلان عن مجموعة من الوظائف المتنوعة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب برواتب محددة ومزايا وظيفية واضحة.

وظائف

فرص عمل بشركة مصر لتأمينات الحياة – كوم أمبو

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة عن توافر فرص عمل بمقرها في كوم أمبو، ويمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الأرقام التالية:
001288404316 – 01123331631

الرقم التأميني: 202444872

وظائف

وظائف هندسية وفنية بشركة تريبل إم للمقاولات – أسوان

كما أعلنت شركة تريبل إم للمقاولات، ومقرها 12 عمارات الشركة السعودية بمحافظة أسوان، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية برواتب تصل إلى 18 ألف جنيه لبعض التخصصات، وذلك على النحو التالي:

مهندس مدني (عدد 1) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات
مهندس كهرباء (عدد 2) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات
مهندس ميكانيكا (عدد 2) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات
إداري (عدد 1) – راتب 9000 جنيه – خبرة 3 سنوات
فني كهرباء (عدد 2) – راتب 10000 جنيه – خبرة 4 سنوات
فني تركيبات (عدد 2) – راتب 10000 جنيه – خبرة 4 سنوات

وظائف

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يتجاوز عمره 30 عاما ولا يقل عن 25 عاما.

للتقديم والاستفسار: 01100520896
الرقم التأميني: 2463332

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة وزارة العمل لتعزيز التنسيق مع شركات القطاع الخاص، وتوفير وظائف معلنة بشفافية تتضمن رواتب واضحة وشروط محددة، بما يدعم جدية التوظيف ويسهم في توسيع قاعدة التشغيل بمختلف المحافظات.

فرص توظيف وزارة العمل فرص عمل وظائف

