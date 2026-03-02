18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن

يبحث عدد من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل لتوفير فرص توظيف جديدة لعام 2026، والتي تم الإعلان عن مجموعة من الوظائف المتنوعة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب برواتب محددة ومزايا وظيفية واضحة.

وظائف

فرص عمل بشركة مصر لتأمينات الحياة – كوم أمبو

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة عن توافر فرص عمل بمقرها في كوم أمبو، ويمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الأرقام التالية:

001288404316 – 01123331631

الرقم التأميني: 202444872

وظائف

وظائف هندسية وفنية بشركة تريبل إم للمقاولات – أسوان

كما أعلنت شركة تريبل إم للمقاولات، ومقرها 12 عمارات الشركة السعودية بمحافظة أسوان، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية برواتب تصل إلى 18 ألف جنيه لبعض التخصصات، وذلك على النحو التالي:

مهندس مدني (عدد 1) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات

مهندس كهرباء (عدد 2) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات

مهندس ميكانيكا (عدد 2) – راتب 18000 جنيه – خبرة 3 سنوات

إداري (عدد 1) – راتب 9000 جنيه – خبرة 3 سنوات

فني كهرباء (عدد 2) – راتب 10000 جنيه – خبرة 4 سنوات

فني تركيبات (عدد 2) – راتب 10000 جنيه – خبرة 4 سنوات

وظائف

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يتجاوز عمره 30 عاما ولا يقل عن 25 عاما.

للتقديم والاستفسار: 01100520896

الرقم التأميني: 2463332

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة وزارة العمل لتعزيز التنسيق مع شركات القطاع الخاص، وتوفير وظائف معلنة بشفافية تتضمن رواتب واضحة وشروط محددة، بما يدعم جدية التوظيف ويسهم في توسيع قاعدة التشغيل بمختلف المحافظات.