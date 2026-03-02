بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يجب طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم على أرض الملعب أثناء المشاجرات.

وزعم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أن جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، وجه له ألفاظًا عنصرية أثناء تغطية فمه، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال إنفانتينو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئًا ما، وكان لهذا عواقب عنصرية، فيجب طرده بالطبع".

وأضاف: "لا بد من وجود افتراض بأنه قال شيئًا ما كان ينبغي ألا يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه".

وتابع: "هناك مواقف لم نتوقعها، بالطبع عندما تتعامل مع قضية تأديبية، عليك تحليل الموقف، ويجب أن يكون لديك أدلة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك للمضي قدمًا".

وختم: "أنا ببساطة لا أفهم إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفي فمك عندما تقول شيئًا، هذا كل شيء، بهذه البساطة، وهذه إجراءات يمكننا اتخاذها، بل يجب علينا اتخاذها، لكي نكون جادين في نضالنا ضد العنصرية".