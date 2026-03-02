قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
فن وثقافة

بعد دخولها العناية .. ليلى علوي تدعو لمي عز الدين بالشفاء العاجل

مي عز الدين
مي عز الدين
سارة عبد الله

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للفنانة مي عز الدين، بعد وعكتها الصحية ودخولها العناية المركزة.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “اللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما اللهم أذهب عنها كل الم وتعب والبسها ثوب الصحة والعافية ربنا يشفيكي يا عزيزتي مي يارب”.

تمر الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية أن هناك خُراجًا تسبب في التهاب حاد، ما أدى إلى حدوث التصاقات بين أجزاء من الأمعاء، وهو ما تطلب تدخلًا سريعًا لتفريغ الصديد وتنظيف التجويف البطني لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وخضعت مي لعملية جراحية دقيقة، ثم وُضعت تحت الملاحظة الطبية المكثفة لمتابعة استقرار حالتها والتأكد من استجابة الجسم للعلاج. وأكد مقربون منها أن حالتها تتحسن تدريجيًا، وأنها ما زالت تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل عليها.

ليلى علوي مي عز الدين

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: مدينة الغردقة تستحق بنية تحتية متكاملة تواكب مكانتها السياحية

محكمة شبين الكوم

فضحوه وصوروه فانتحر.. الحكم 15 عاما للمتهمين بالتعدي علي شاب في المنوفية

تضامن بني سويف

تضامن بني سويف : بنك الطعام المصري يعمل على إيصال الخير لكافة المراكز والقرى

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

