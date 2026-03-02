بعد دخولها العناية .. ليلى علوي تدعو لمي عز الدين بالشفاء العاجل

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للفنانة مي عز الدين، بعد وعكتها الصحية ودخولها العناية المركزة.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “اللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما اللهم أذهب عنها كل الم وتعب والبسها ثوب الصحة والعافية ربنا يشفيكي يا عزيزتي مي يارب”.

تمر الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية أن هناك خُراجًا تسبب في التهاب حاد، ما أدى إلى حدوث التصاقات بين أجزاء من الأمعاء، وهو ما تطلب تدخلًا سريعًا لتفريغ الصديد وتنظيف التجويف البطني لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وخضعت مي لعملية جراحية دقيقة، ثم وُضعت تحت الملاحظة الطبية المكثفة لمتابعة استقرار حالتها والتأكد من استجابة الجسم للعلاج. وأكد مقربون منها أن حالتها تتحسن تدريجيًا، وأنها ما زالت تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل عليها.