الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
فن وثقافة

نجل ضياء المرغني يكشف لصدي البلد تطورات حالته الصحية

ضياء المرغني
ضياء المرغني
أوركيد سامي

كشف نجل الفنان ضياء المرغني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وقال نجل الفنان: «الحمد لله بابا بخير، هو حاليًا موجود في المستشفى للاطمئنان عليه، لكن حالته مستقرة ومفيش أي حاجة خطيرة».
وأضاف: «الموضوع بسيط، مجرد وعكة صحية في المعدة، والأطباء طمّنونا والحمد لله الأمور تحت السيطرة، وإن شاء الله يخرج قريب ويتم شفاؤه على خير».
واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان، قائلًا: «شكراً لكل الناس اللي سألت ودعت له، وربنا يبارك فيكم جميعًا».

يذكر أن التقى موقع صدى البلد، بالفنان القدير ضياء المرغني في منزله، في لقاء خاص وحصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف ضياء المرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو  الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا  بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن وإن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الإفيهات.


وتابع ضياء المرغني: انا بكيت في تكريمي في مهرجان نقابة المهن التمثيلية لأنه تكريم من النقابة مهم بالنسبة لي و لاني حسيت إن التكريم أتأخر بسبب مرضي و شوفت ترحاب الجمهور الي كان وحشني وإن شاء الله ارجع اقدم أعمال و اسعدهم.

وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.


وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.


وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.

