جوارديولا يحسم موقف هالاند وأورايلي من المشاركة في مواجهة نوتنجهام فورست

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عن آخر تطورات الحالة البدنية للثنائي إيرلينج هالاند ونيكو أورايلي، قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان هالاند قد غاب عن المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد بسبب كدمة تعرض لها في التدريبات، بينما خرج أورايلي مصابًا في الكاحل خلال اللقاء ذاته.

وأوضح جوارديولا أن القرار النهائي بشأن مشاركتهما سيتحدد عقب الحصة التدريبية الأخيرة، مؤكدًا أن كليهما أبدى تحسنًا ملحوظًا.

يأتي ذلك في توقيت حساس، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يزيد من أهمية حسم موقف اللاعبين بدقة.

ويدخل السيتي اللقاء بسلسلة نتائج قوية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 9 مباريات بمختلف البطولات، وحقق الفوز في آخر 6 مواجهات متتالية، ما يعزز ثقة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأبدى جوارديولا احترامه الكبير لمنافسه ومدربه، مشيدًا بالتطور الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، ومؤكدًا أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل امتلاك الخصم عناصر مميزة وقدرة تنافسية عالية.

وشدد على أهمية المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب الجولات الحاسمة، مشيرًا إلى أن فريقه لا يملك رفاهية إهدار النقاط في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.