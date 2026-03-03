قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
جوارديولا يحسم موقف هالاند وأورايلي من المشاركة في مواجهة نوتنجهام فورست

جوارديولا
جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عن آخر تطورات الحالة البدنية للثنائي إيرلينج هالاند ونيكو أورايلي، قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان هالاند قد غاب عن المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد بسبب كدمة تعرض لها في التدريبات، بينما خرج أورايلي مصابًا في الكاحل خلال اللقاء ذاته.

وأوضح جوارديولا أن القرار النهائي بشأن مشاركتهما سيتحدد عقب الحصة التدريبية الأخيرة، مؤكدًا أن كليهما أبدى تحسنًا ملحوظًا.

يأتي ذلك في توقيت حساس، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يزيد من أهمية حسم موقف اللاعبين بدقة.

ويدخل السيتي اللقاء بسلسلة نتائج قوية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 9 مباريات بمختلف البطولات، وحقق الفوز في آخر 6 مواجهات متتالية، ما يعزز ثقة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأبدى جوارديولا احترامه الكبير لمنافسه ومدربه، مشيدًا بالتطور الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، ومؤكدًا أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل امتلاك الخصم عناصر مميزة وقدرة تنافسية عالية.

وشدد على أهمية المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب الجولات الحاسمة، مشيرًا إلى أن فريقه لا يملك رفاهية إهدار النقاط في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

جوارديولا هالاند أورايلي مانشستر سيتي السيتي نوتنجهام فورست

