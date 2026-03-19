الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرارًا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تتأثر أغلب الأنحاء برياح نشطة وأمطار متفاوتة الشدة، في مشهد يعكس تقلبات جوية ملحوظة مع اقتراب نهاية فصل الشتاء.



وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح على معظم المناطق بسرعات تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، لتكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا إلى أقل من 1000 متر، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.



أمطار متفاوتة

وأشارت التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقدر بنحو 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها بشكل متقطع إلى مناطق من القاهرة الكبرى، دون أن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنها تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار.



رياح مثيرة للأتربة واضطراب في الملاحة

الرياح النشطة لن تقتصر آثارها على الأتربة فقط، بل تمتد لتؤثر على حركة الملاحة البحرية، حيث يُتوقع اضطراب البحر المتوسط، مع سرعة رياح تصل إلى ما بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، وهو ما قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة في بعض المناطق الساحلية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذه الأجواء تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بسبب الأتربة العالقة في الهواء، بالإضافة إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة

الإسكندرية: العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات

سوهاج: العظمى 27 درجة، الصغرى 13 درجة

قنا: العظمى 26 درجة، الصغرى 15 درجة

أسوان: العظمى 28 درجة، الصغرى 14 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين

في ظل هذه الأجواء المتقلبة، تنصح الجهات المختصة المواطنين بارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، مع تجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار خلال فترات نشاط الرياح.

كما يُفضل تأجيل الرحلات البحرية والصيد في المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة، والقيادة بحذر شديد على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض الرؤية الأفقية.

وتؤكد هذه الحالة الجوية أن فصل الشتاء لم يغادر بشكل كامل بعد، حيث تستمر التقلبات الحادة بين الاستقرار وعدم الاستقرار، ما يتطلب متابعة مستمرة لتحديثات الطقس، خاصة مع التغيرات السريعة التي قد تطرأ على الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة