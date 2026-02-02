رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم

كشفت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، عن أبرز المعوقات التي تواجه ذوى الهمم في مجالي التعليم والتوظيف، مؤكدة أنه على الرغم من التشريعات الداعمة مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إلا أن ذوي الهمم ما زالوا يواجهون عددًا من العقبات في مجالي التعليم والتوظيف.



وأوضحت "مصطفى" خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن أبرز هذه العقبات يتمثل في نقص البنية التحتية المناسبة في المدارس والجامعات، إضافة إلى قلة البرامج التعليمية المتخصصة والتأهيل المهني الذي يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب العقبات الإدارية والبيروقراطية في تسجيل الطلاب والحصول على الخدمات التعليمية والدعم المالي.

فضلا عن محدودية فرص التوظيف بسبب قلة الشركات التي توفر بيئة عمل مناسبة وداعمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالوعي المجتمعي بحقوقهم وقدراتهم.



وشددت رئيس تضامن النواب على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتذليل هذه العقبات، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية، وتوسيع فرص التوظيف، وتطبيق تشريعات تضمن الدمج الفعلي لذوي الهمم في المجتمع.