قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ذوي الهمم بجامعة أسيوط يحصدون 27 ميدالية في بطولة الشهيد الرفاعي

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أكدت جامعة أسيوط استمرار تميز طلابها من ذوي الهمم في المحافل الرياضية، بعدما حققوا إنجازًا جديدًا بحصد 27 ميدالية متنوعة (ذهبية، فضية، برونزية، وبرونزية “ذهب”)، خلال مشاركتهم في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة والخمسين (بطولة الشهيد الرفاعي)، في ألعاب القوى وتنس الطاولة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الطلاب من ذوي الهمم على هذا الإنجاز المشرف، مشيرًا إلى أن حصيلة الميداليات شملت 5 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و17 برونزية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، و أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية بإدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الجامعة لطلابها من ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم وتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وتهيئة البيئة الجامعية الداعمة لهم، بما يضمن مشاركتهم الفعالة وتمثيلهم المشرف في البطولات الرياضية.

وشارك في الإشراف على الوفد كل من و أحمد رجب رئيس الوفد ومدير إدارة اللياقة البدنية، و أحمد حسن مدرب ألعاب القوى، و هبة عبد الحافظ مدرب ومشرف الطالبات، وذلك تحت إشراف  أحمد محمد عبد الرحمن.

وعن نتائج ألعاب القوى، حصل الطالب إيهاب محمد سيد على الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والميدالية البرونزية في رمي الرمح، بينما أحرز الطالب إبراهيم صلاح عبد العزيز الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والبرونزية في الوثب الطويل. كما فاز الطالب علي عبد العاطي بـ الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، والبرونزية في رمي الرمح.

وفي منافسات الطالبات، حصدت الطالبة مروة شعبان سليم الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح، فيما حصلت الطالبة رضوى مؤمن محمد على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، والميدالية الفضية في دفع الجلة.

كما أحرز الطالب عبد الرحمن خالد محمد الميدالية الفضية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح، وحصل الطالب مصطفى عبد الله أحمد على الميدالية الفضية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح. وحقق الطالب مهند بدر مدبولي الميدالية الفضية في دفع الجلة، وميدالية برونزية (ذهب) في الوثب الطويل، بينما فازت الطالبة شيماء عبد الله حلمي بـ الميدالية الفضية في دفع الجلة، وبرونزية (ذهب) في رمي الرمح.
وواصل طلاب ذوي الإعاقة حصد الميداليات، حيث فاز الطالب علي محمود محمد بـ ميداليتين برونزيتين في منافسات رمي الرمح، كما حصل الطالب عمر سيد سعيد على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو، وبرونزية (ذهب) في رمي الرمح.

كذلك حققت الطالبة مي عبد النبي جلال الميدالية البرونزية في رمي الرمح، وحصلت الطالبة خلود علي ثابت على الميدالية البرونزية في رمي الرمح.

وفي لعبة تنس الطاولة لذوي الإعاقة (طلبة وطالبات)، حصدت جامعة أسيوط ثلاث ميداليات، بواقع ميدالية فضية أحرزها الطالب محمد محمد أحمد، كلية التجارة – الفرقة الثالثة، وميداليتين برونزيتين لكل من الطالب محمد أحمد أبو العلا، كلية التربية – الفرقة الثالثة، والطالبة دينا نوير شاذلي، كلية الحقوق – الفرقة الثانية، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال الصاوي المدير الإداري بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور محمد ياسين منسق الأنشطة الطلابية بالمركز، و محمد رفعت شعيب مدرب الفريق، و عفاف عبد القادر مشرفة الطالبات.

أسيوط جامعة أسيوط الرياضية ميدالية متنوعة الجامعات والمعاهد المصرية بطولة الشهيد الرفاعي ذوي الهمم طلاب جامعة أسيوط الطلاب ذوي الإعاقة إدارة اللياقة البدنية البطولات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد