فليك يحذر من قوة نيوكاسل ويؤكد: برشلونة محطتي الأخيرة في التدريب

تحدث هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد، المقررة مساء غد، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا صعوبة اللقاء رغم نتيجة الذهاب الإيجابية.

وكان برشلونة قد عاد بتعادل ثمين 1-1 من إنجلترا، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم على أرضه.

وأوضح فليك، خلال المؤتمر الصحفي، أن المواجهة ستكون مختلفة، مشيرًا إلى قوة الفريق الإنجليزي في الضغط العالي وسرعة التحولات الهجومية، مؤكدًا أن لاعبيه مطالبون بتقديم أداء متكامل لحسم التأهل.

وعن مستقبله، شدد المدرب الألماني على رغبته في الاستمرار داخل النادي الكتالوني، مؤكدًا أن برشلونة سيكون محطته الأخيرة في عالم التدريب، في ظل شعوره بالراحة والدعم داخل النادي.

كما علّق فليك على مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيدًا بالأداء الذي قدمه الفريق الإسباني، مؤكدًا أن كرة القدم لا تخضع لتوقعات ثابتة، وأنه سيحرص على متابعة اللقاء والاستمتاع به.