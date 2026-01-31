محافظ أسيوط يفتتح تطوير حي حسام كيلاني بديروط ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الشوارع والمناطق الحيوية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط مشاركة واسعة من أهالي المنطقة.

وأزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية، وقص الشريط إيذانًا بافتتاح أعمال التطوير بحي حسام كيلاني، الذي أُنشئ عام 1995، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق السكنية ذات الكثافات العالية، وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة بها. وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الشوارع والمنطقة المحيطة بالعمارات السكنية بالكامل، عقب إزالة المعوقات، وتحديث شبكات الصرف الصحي وخطوط التغذية، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك على مساحة بلغت نحو 9500 متر مربع، وتركيب بلدورات للأرصفة بطول 2375 مترًا، فضلًا عن تطوير منظومة الإنارة العامة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات، وخلق مظهر حضاري يليق بأهالي المدينة. وأضاف المحافظ أن هذه الأعمال تمثل إضافة نوعية للمنطقة، وتأتي ضمن حزمة من المشروعات الخدمية التي يشهدها مركز ديروط، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية. وأشار محافظ أسيوط إلى المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ بالمنطقة، بهدف تذليل أي معوقات، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة، والبرامج الزمنية المحددة، لتحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر الأجهزة التنفيذية بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، داعيًا المواطنين إلى التعاون والحفاظ على ما تم إنجازه، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها.