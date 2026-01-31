قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تظلمه.. نقابة الموسيقيين تطالب بالتحقيق مع حلمي عبد الباقي| خاص
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا
دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح تطوير حي حسام كيلاني بديروط ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع

إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الشوارع والمناطق الحيوية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء. 

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط مشاركة واسعة من أهالي المنطقة. 

وأزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية، وقص الشريط إيذانًا بافتتاح أعمال التطوير بحي حسام كيلاني، الذي أُنشئ عام 1995، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق السكنية ذات الكثافات العالية، وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة بها. وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الشوارع والمنطقة المحيطة بالعمارات السكنية بالكامل، عقب إزالة المعوقات، وتحديث شبكات الصرف الصحي وخطوط التغذية، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك على مساحة بلغت نحو 9500 متر مربع، وتركيب بلدورات للأرصفة بطول 2375 مترًا، فضلًا عن تطوير منظومة الإنارة العامة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات، وخلق مظهر حضاري يليق بأهالي المدينة. وأضاف المحافظ أن هذه الأعمال تمثل إضافة نوعية للمنطقة، وتأتي ضمن حزمة من المشروعات الخدمية التي يشهدها مركز ديروط، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية. وأشار محافظ أسيوط إلى المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ بالمنطقة، بهدف تذليل أي معوقات، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة، والبرامج الزمنية المحددة، لتحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر الأجهزة التنفيذية بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، داعيًا المواطنين إلى التعاون والحفاظ على ما تم إنجازه، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها.

أسيوط حي حسام كيلاني مدينة ديروط الخطة الاستثمارية تطوير الشوارع أعمال التطوير

