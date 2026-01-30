للمره الثالثة خلال 10 أيام .. انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بحي غرب أسيوط 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع جزئي للمياه عن 12 منطقة بحي غرب أسيوط، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم حتى الساعة 6 صباح غدا السبت بسبب تنفيذ أعمال تطهير بيارة محطة صرف صحي المراغي.

وأوضح المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة للتطهير الدوري، بهدف الحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات ورفع كفاءة المحطات، بما يضمن سلامة التشغيل واستمرارية الخدمة.

وأشار إلى أن تأثر الخدمة سيكون محدودًا بعدد من الشوارع فقط، هي: غرب البلد العمومي، جنينة الدرويش، البركاوي، المصلي، ميدان المجاهدين، شارع المراغي، شارع زين الدين الشريف، زرزارة، والكركون، مؤكدًا أن الانقطاع لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل، وأن الخدمة ستعود فور الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية فور الطلب خلال فترة الأعمال وحتى الانتهاء منها.

كانت الشركة قطعت مياه الشرب عن ذات المناطق مرتين خلال 10 ايام وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال صيانة طارئة بتغيير محبس قطر 800 مم على خط طرد محطة صرف المراغي.