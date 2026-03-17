داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود

أعلن الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع داخل إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا أنه دمر طائرات أمريكية مخصصة للتزود بالوقود.

وأوضح في بيان له أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة القواعد التي انطلقت منها الهجمات الأمريكية الأخيرة، مشيرًا إلى تنفيذ “الموجة 59” من عملياته ضد أهداف في الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية إقليمية.

وأضاف أن هذه الموجة شملت استخدام صواريخ “قدر” و“عماد” و“فتاح” و“الحاج قاسم”، إلى جانب مسيرات انتحارية، لافتًا إلى أن الأهداف تضمنت مناطق بيت شيمش وتل أبيب والقدس، بالإضافة إلى قواعد أمريكية في أربيل ومناطق أخرى.

وأكد الحرس الثوري أنه بدأ مرحلة جديدة من الهجمات التي وصفها بـ“المؤثرة” ضد ما سماه العدو الأمريكي والإسرائيلي في مختلف أنحاء المنطقة.