ندى موسى: القصة جذبتني لمسلسل "نون النسوة"| خاص

محمد نبيل

قالت الفنانة ندى موسى إن أكثر ما جذبها إلى "نون النسوة" هي الحكاية نفسها قبل أي شيء آخر، موضحة أنها دائماً تبدأ بقراءة العمل ككل، ثم تعود لتسأل عن موقع شخصيتها داخل النسيج الدرامي، ولا تبحث عن دور كبير بالضرورة، بل عن دور مؤثر، وجوده يغيّر في مسار الأحداث ويترك بصمة واضحة وهو ما وجدته.

وأوضحتندى موسى في تصريحات خاصة أن ما ميز “نون النسوة” هو أنه عمل يشبه الناس في الشارع، يعكس حياتهم اليومية بكل ما فيها من صراعات صغيرة تبدو عادية لكنها عميقة التأثير، لافتة إلى أن المسلسل لا يعتمد فقط على المفاجآت الدرامية، بل على بناء شخصيات من لحم ودم، لكل واحدة دوافعها ومبرراتها. 

وأكدت أن شخصية "نعمة" التي تقدمها منحتها فرصة للخروج من المنطقة الآمنة، لأنها مليئة بتفاصيل تحتاج إلى صدق وبساطة في الأداء، مشيرة إلى أنها تحب الأدوار التي تتيح لها التحرك بحرية داخل المشهد، وأن تجرّب وتكتشف جوانب جديدة من أدواتها. 

وتحدثت ندى موسى عن أجواء التصوير، مشيدة بطريقة إدارة المخرج إبراهيم فخر، الذي وصفته بأنه يمنح الممثل مساحة حقيقية للتعبير، ويخلق بيئة عمل قائمة على الثقة والتجريب، مؤكدة أن هذا الأسلوب جعلها مستمتعة طوال الوقت، لأن الإحساس باللعب داخل المشهد يحرر الطاقة الإبداعية، ويجعل الأداء صادقاً وغير مفتعل. 

وأشارت إلى أن الكيمياء بين فريق العمل كانت واضحة منذ البداية، وأن التعاون مع مي كساب وهبة مجدي وبقية الأبطال خلق حالة جماعية انعكست على الشاشة، مشددة على أن روح التفاهم بين الممثلين ساعدت على تعميق المشاهد المشتركة، خاصة في لحظات الصراع التي تحتاج إلى توازن حساس بين الانفعال والهدوء.

مسلسل نون النسوة

مسلسل "نون النسوة" ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويطرح عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي في إطار درامي مشوق.
 

أبطال مسلسل نون النسوة

ويشارك في بطولة مسلسل نون النسوة إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل نون النسوة تفاعلاً واسعًا مع انطلاق عرضه، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب الطابع الاجتماعي القريب من واقع الشارع المصري.

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

