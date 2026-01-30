قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تُعد تقريرا بالفيدوجراف عن أنشطتها من 25/1/2026 حتى 28/1/2026
أودي تودع عصر الشاشات وتعيد الأزرار والمفاتيح التقليدية
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة وطرح منتجات بدون بيانات بمنفلوط

ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة وطرح منتجات بدون بيانات بمنفلوط
ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة وطرح منتجات بدون بيانات بمنفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية خلال حملة رقابية مكبرة بمركز منفلوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حماية للمستهلكين من الغش التجاري، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بالمحافظة، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية بنطاق مركز منفلوط، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، وبداخله كميات كبيرة من المحلول السكري المستخدم في تصنيع منتجات غذائية (جيلي)، حيث تبين من خلال الفحص استخدام مواد تحلية بديلة للسكر بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا، بما يعد غشًا تجاريًا، فضلًا عن وجود منتجات أخرى غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة داخل المصنع، والتي بلغت نحو 18 ألف قطعة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تمت بمشاركة عبد الرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، وعصام عبد الحفيظ رئيس الرقابة التجارية، ومحمود محمد مفتش بالإدارة، إلى جانب ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة سلامة الغذاء، وبمشاركة باقي أعضاء اللجنة المشكلة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على مصانع الأغذية، والمطاعم، والأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في ضبط أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم.

أسيوط ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية حملة رقابية مركز منفلوط الرقابة على الأسواق الغش التجاري مديرية التموين وزارة التموين مصانع تعبئة المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية للبشرة

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد