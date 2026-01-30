محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة وطرح منتجات بدون بيانات بمنفلوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية خلال حملة رقابية مكبرة بمركز منفلوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حماية للمستهلكين من الغش التجاري، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بالمحافظة، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية بنطاق مركز منفلوط، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، وبداخله كميات كبيرة من المحلول السكري المستخدم في تصنيع منتجات غذائية (جيلي)، حيث تبين من خلال الفحص استخدام مواد تحلية بديلة للسكر بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا، بما يعد غشًا تجاريًا، فضلًا عن وجود منتجات أخرى غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة داخل المصنع، والتي بلغت نحو 18 ألف قطعة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تمت بمشاركة عبد الرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، وعصام عبد الحفيظ رئيس الرقابة التجارية، ومحمود محمد مفتش بالإدارة، إلى جانب ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة سلامة الغذاء، وبمشاركة باقي أعضاء اللجنة المشكلة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على مصانع الأغذية، والمطاعم، والأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في ضبط أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم.