ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA من تركيا



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( MSC ARINA ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( MSC ) و التي ترفع علم بنما و القادمة من تركيا والتي تراكت على أرصفة محطة حاويات دمياط ويبلغ طولها 400 م وعرضها 61 م و بغاطس 14.70 م .

وسفينة الحاويات العملاقة ( AL DHAIL ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Hapag - Lloyd ) و التي ترفع علم ليبريا والتي تراكت على أرصفة محطة حاويات تحيا مصر 1 ، ويبلغ طولها 369 م وعرضها 51 م .

و هو ما يعكس الجاهزية العالية لمحطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13354 طن تشمل 1185 طن أسمنت و 2009 طن كسب صويا و 2000 طن علف بنجر و 8160 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19415 طن تشمل : 4590 طن قمح و 3500 طن زيت طعام و 2160 طن حديد و 6441 طن ذرة و 2724 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 222 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 142 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2410 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52717 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44794 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5867 حركة .