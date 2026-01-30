خطة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير أقسام الحروق بمستشفيات أسيوط

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأقسام علاج الحروق بمدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الفتاح، ممثل مؤسسة صادق السويدي لتنمية المجتمع، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والتنفيذية، من بينهم الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عثمان، مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي.

وشملت الجولة متابعة جاهزية أقسام الحروق، وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبحث سبل دعمها فنيًا وبشريًا بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة لمرضى الحروق.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام الحروق بعدد من المستشفيات العامة، من بينها مستشفى أسيوط العام (الشاملة) ومستشفى الإيمان العام، حيث اطلع على مستوى التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، ودورهما في خدمة أبناء المحافظة بالتكامل مع مستشفى المبرة والمستشفيات الجامعية، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من المرضى للاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى العطيفي بمنطقة المعلمين، أحد المراكز التخصصية لعلاج الحروق، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة عمل المركز والخدمات الطبية المتكاملة التي يقدمها لمصابي الحروق على مستوى محافظات الصعيد، سواء بأسعار مخفضة أو مجانًا لغير القادرين، واطلع على مكونات المركز التي تضم غرف العمليات والعلاج، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي، والمعامل المتخصصة، والعيادات الخارجية.

وتفقد محافظ أسيوط كذلك الفيلا المتبرع بها من أحد المواطنين بقرية الواسطى بمركز الفتح، والمقرر تحويلها إلى مركز متكامل لتأهيل ذوي الهمم، يضم خدمات الاستضافة والتدريب والعلاج الطبيعي، لخدمة المستفيدين وأسرهم.

كما زار المحافظ المركز الشامل للتأهيل (بنين) بمركز الفتح، حيث تفقد أقسام المركز وورش التدريب المختلفة، واطمأن على مستوى التدريب وجودة المنتجات، ووجه بدعم ورش المركز والمشاركة بمنتجاتها في المعارض المختلفة، بما يسهم في تعظيم الموارد ودعم جهود تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مدرسة التربية الفكرية بحي شرق، حيث تابع تجهيز أماكن الاستضافة بعد فرشها بـ100 سرير جديد، وتفقد المطعم والمغسلة، إلى جانب غرفة التخاطب والتكامل الحسي، والمكتبة، وورش الخياطة والنجارة والتربية الفنية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب.

واختتم محافظ أسيوط جولته بتفقد مستشفى المبرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي، حيث اطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لا سيما بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، كما ناقش تخصيص موقع مناسب داخل المستشفى لعلاج حالات الحروق من خلال إعادة توزيع بعض الأقسام ونقلها إلى المبنى الجديد عقب الانتهاء من تجهيزه.

وفي ختام الجولة، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر عن إطلاق خطة طموحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير أقسام الحروق بالمحافظة، تتضمن تدريب الكوادر الطبية، وتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي، وتجهيز المستشفيات لإجراء الجراحات التجميلية وبرامج التأهيل والعلاج الطبيعي، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون متكامل لدعم وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة بأسيوط.