محافظات

تجهيز 7000 مسجد لصلاة التراويح.. «أوقاف أسيوط» تعلن الخطة الدعوية الشاملة لشهر رمضان

الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الخميس، الخطة الدعوية الشاملة لمديرية أوقاف أسيوط خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعظيم شعائر الشهر الفضيل، وبناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الخطة جاءت متكاملة وشاملة لمختلف فئات المجتمع، ومتنوعة في أنشطتها، تجمع بين العبادة والعلم والتوجيه والخدمة المجتمعية، مشيرًا إلى الانتهاء من تهيئة نحو 7000 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة التراويح، مع الالتزام الكامل بضوابط الوزارة، واختيار الأئمة الأكفاء ذوي الأداء المتقن والخطاب الوسطي المستنير.

وأوضح أن المديرية ستنفذ 1700 درس ديني عقب صلاة العصر، و1700 درس عقب صلاة العشاء، تتناول فقه الصيام، وتفسير آيات القرآن الكريم، وغرس القيم الإيمانية، وربط العباد بمقاصد العبادات وأثرها في السلوك والأخلاق، إلى جانب عقد مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبردة الشريفة.

وأضاف أنه سيتم عقد الملتقى الفكري اليومي عقب صلاة التراويح بمسجد الهلالي طوال شهر رمضان، بمشاركة 58 عالمًا من أساتذة الجامعات ونخبة من أئمة الأوقاف المتميزين، إلى جانب القراء والمبتهلين، لمناقشة قضايا إيمانية وفكرية معاصرة تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوسطية والانتماء.

كما أشار إلى عقد الملتقى الفكري للواعظات بمسجد البقلي بغرب أسيوط يوميًا عقب صلاة الظهر طوال الشهر الكريم، بمشاركة جميع واعظات أوقاف أسيوط، بهدف توعية السيدات بأحكام الصيام والآداب الرمضانية وبناء الأسرة على أسس دينية صحيحة.

وفي إطار الملتقيات الفكرية بالإدارات الفرعية، أوضح وكيل الوزارة أنه سيتم عقد 21 ملتقى فكريًا بالمساجد الكبرى بمختلف الإدارات، تُقام يوميًا عقب صلاة التراويح، بمشاركة عدد كبير من الأئمة المتميزين وكوكبة من القراء والمبتهلين.
وحول العناية بالقرآن الكريم، أكد أن المديرية ستنفذ عددًا كبيرًا من الأنشطة القرآنية، تشمل 568 مقرأة جمهور، و32 مقرأة فجرية، و280 مجلسًا لتصحيح التلاوة، و192 مقرأة للأئمة، إلى جانب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، بهدف تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد وربط المجتمع بالقرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا.

وفي الجانب المجتمعي والإنساني، أشار إلى تسيير عدد من القوافل الدعوية والإنسانية، من بينها قوافل الرحمة والمواساة، وقوافل دعوية لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وتنفيذ 22 قافلة دعوية يوم الجمعة وفق خطة الوزارة.


كما تتضمن الخطة الاهتمام بالطفل وبناء النشء، من خلال تنفيذ لقاء الجمعة للطفل، وتنظيم 9696 نشاطًا تثقيفيًا للأطفال طوال شهر رمضان، إضافة إلى مشاركة الواعظات في خطبة الجمعة للطفل.

وأوضح وكيل الوزارة أن أنشطة الواعظات تشمل عقد ملتقيات فكرية ولقاءات توعوية بالمساجد والمدارس، وتنظيم ندوات بقصر ثقافة أسيوط، والمشاركة في قوافل الصحة الإنجابية، والمجلس القومي للسكان، ومراكز الشباب، بإجمالي عشرات الندوات واللقاءات التثقيفية.

وزارة الأوقاف أسيوط شهر رمضان المبارك صلاة التراويح الأئمة درس ديني صلاة العشاء الصيام

