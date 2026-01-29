قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وأحياء ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 24 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية ومبانٍ مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 5 مراكز وأحياء على مستوى المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وصدفا، ومنفلوط، وأبنوب، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 7 قراريط و17 سهما من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة بلغت 1286 مترا مربعا، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، وجميع الجهات المعنية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نفذت 4 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح 5 حالات إزالة لتعديات مرتبطة بمتغيرات مكانية، كما جرى تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية بنطاق مركز صدفا، إلى جانب تنفيذ 5 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة (إصلاح زراعي) بمركز منفلوط، وحالتين لإزالات متغيرات مكانية بمركز أبنوب، بالإضافة إلى حالتين أخريين لمتغيرات مكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القانون، بما يضمن فرض هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية.

وفي ختام تصريحاته، جدد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء، مؤكدًا تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

جامعة سوهاج

بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

