محافظ أسيوط: تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وأحياء ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 24 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية ومبانٍ مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 5 مراكز وأحياء على مستوى المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وصدفا، ومنفلوط، وأبنوب، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 7 قراريط و17 سهما من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة بلغت 1286 مترا مربعا، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، وجميع الجهات المعنية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نفذت 4 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح 5 حالات إزالة لتعديات مرتبطة بمتغيرات مكانية، كما جرى تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية بنطاق مركز صدفا، إلى جانب تنفيذ 5 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة (إصلاح زراعي) بمركز منفلوط، وحالتين لإزالات متغيرات مكانية بمركز أبنوب، بالإضافة إلى حالتين أخريين لمتغيرات مكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القانون، بما يضمن فرض هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية.

وفي ختام تصريحاته، جدد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء، مؤكدًا تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.