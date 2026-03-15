الحرس الثوري لـ ترامب: إذا كنت تمتلك الجرأة أدخل سفنك الحربية إلى الخليج

وجه الحرس الثوري الإيراني، تهديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحديا إياه بإدخال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الخليج.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "فارس"، قال المتحدث باسم الحرس الثوري: "ألا يزعم ترامب أنه دمر القوات البحرية الإيرانية؟ إذا كان يمتلك الجرأة، فليُدخل سفنه الحربية إلى منطقة الخليج".

وأوضح قائلا: أغلب الصواريخ التي نطلقها الآن هي من إنتاج العقد الماضي"، مردفا: "الكثير من الصواريخ التي أنتجناها بعد "حرب الـ 12 يوماً" لم تُستخدم بعد".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن "الكثير من مخازن صواريخنا لا تزال كما هي ولم تُلمس بعد".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تصريحات ترامب المتكررة عن تدمير البحرية الإيرانية وقدرات الجمهورية الإسلامية العسكرية، حيث زعم الرئيس الأمريكي مساء أمس السبت، بأن "الولايات المتحدة هزمت إيران ودمرتها عسكريا واقتصاديا"، وهو ما يدعيه منذ نحو أسبوعين بتصريحاته الصحفية، إلا أنه قال لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه "طلب من دول عدة متضررة من تصرفات إيران المساعدة على تأمين مضيق هرمز".