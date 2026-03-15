ارخص سعر.. احصل على كحك العيد بهذه الطريقة
هجوم على قاعدة عسكرية بمطار بغداد بداخلها فريق من السفارة الأمريكية
بث مباشر صلاة التهجد من الحرمين الشريفين ليلة القدر 27 رمضان
هل يجوز التبرع بالجلد بعد الوفاة .. أزهري يوضح
قرار جديد بشأن قضايا النفقة.. أحمد موسى: تعليق خدمات المتهربين لحماية حقوق الأسرة
صورته على الجنيه.. جماهير الترجي تسخر من التونسي علي بن رمضان |شاهد
أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا
أول منصب.. أسطورة تشيلسي يتولى تدريب تشيزينا الإيطالي
جماهير الترجي تهاجم نجم الأهلي قبل موقعة رادس.. صورة
وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لتأكيد التضامن مع عُمان
دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب ومستجاب
تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات الخطأ الطبي وفقا للقانون
إلهام أبو الفتح
إدانة للاعتداءات الإيرانية وتأكيد الدعم.. تفاصيل زيادة وزير الخارجية إلى الإمارات

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة مباحثات، اليوم الأحد 15 مارس، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مدينة العين الاماراتية، وذلك في إطار المحطة الثانية من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

واستهل الوزير عبد العاطي، المباحثات، بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، كما نقل رسالة دعم كامل وتضامن تام من الرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري، إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة؛ في ظل الظروف الدقيقة والصعبة والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الإمارات الشقيقة والمنطقة بأسرها. 

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء، الاعتزاز الكامل بعمق الروابط التاريخية المتجذرة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية كرر خلال اللقاء، إدانة مصر الواضحة والصريحة وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت سيادة دولة الإمارات ومقدراتها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية. 

وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا السياق، بحكمة القيادة الإماراتية خلال الأيام الصعبة الماضية، والتي تجلت في ردود الأفعال الرشيدة والرصينة وممارسة ضبط النفس تجاه الاعتداءات والانتهاكات الصارخة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار الإمارات الشقيقة ودول الخليج. 

وقدم الوزير عبد العاطي، واجب العزاء في ضحايا الاعتداءات الآثمة الذين سقطوا على مدار الأيام الماضية، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أعرب عن إدانة مصر واستنكارها الشديدين للاستهداف السافر الذي تعرضت له القنصلية العامة الإماراتية بالمسيرات في أربيل للمرة الثانية خلال أسبوع، مشددا على أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

كما أكد أنه لا توجد أي مبررات أو ذرائع يمكن أن تُشَرعِنْ هذه الانتهاكات التي تمثل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وأن أمن دولة الإمارات هو ركيزة أساسية لا تقبل التجزئة من الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي، وبطبيعة الحال الأمن القومي المصري.

وتناولت المباحثات بشكل مفصل التطورات الحالية والتصعيد العسكري الخطير والتداعيات الوخيمة لهذا التصعيد واتساع رقعته وامتداده للإمارات الشقيقة وباقي دول الخليج العربي، حيث جدد الوزير عبد العاطي التحذير من مغبة اتساع رقعة الصراع، مؤكدا أهمية العمل على خفض التصعيد والأهمية البالغة لوقف الاستهدافات المستهجنة للإمارات الشقيقة وباقي دول الخليج العربي بشكل فوري .

واكد الوزير عبد العاطي ضرورة الشروع في وضع الآليات التنفيذية المنشودة لاتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي، وبما يشتمل على بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي للتعامل مع التحديات الحالية غير المسبوقة.

وعلى الصعيد الثنائي، بحث الوزيران سبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز الشراكات في مختلف المجالات؛ بما يعكس قوة العلاقات الاخوية بين البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 25 رمضان؟ 8 علامات تؤكد حدوثها

ترشيحاتنا

ريهام عبدالغفور

مرعبة في صدقها.. دينا أبو السعود تشيد بأداء ريهام عبدالغفور في حكاية نرجس

تامر امين

فيديو متداول.. تامر أمين يعلن دخوله مجال تجارة الأسماك: «أنا ملك الفسفور الجديد»

أولاد الراعي

أولاد الراعي الحلقة 26 ..ماجد المصري يعثر على ابنة أحمد عيد

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد