الانطلاقة بعد قليل.. توروب يطمئن جماهير الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للأهلي فى تصريحا تتلفزيونية: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جدًا خارج أرضنا، سيكون هناك ضغط جماهيري كبير وأجواء حماسية في الملعب، لكننا نؤمن بأنفسنا"

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.