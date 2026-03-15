نجم الترجي السابق يحذر بن رمضان من الجماهير قبل مواجهة الأهلي

شهدت الساعات الماضية تحذيرات من جانب مسؤولي نادي الترجي التونسي لجماهيرهم، بسبب محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأسبق والأهلي الحالي، بشأن غضبهم من انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال بسام الجريدي نجم الترجي التونسي السابق فى تصريحات تلفزيونية: "محمد علي بن رمضان من المؤكد سيواجه ضغوطات من جماهير الترجي ويجب عليه أن يتحلى بالشخصية القوية وأن يتفادى مثل تلك الأمور والطريقة المثلى له أن يحافظ على تركيزه دون الالتفات إلى أي أمور أخرى".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.