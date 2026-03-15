بمناسبة مرور 200 عام.. وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي بيوم الدبلوماسية المصرية

تقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع العاملين بالوزارة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على لفتته الكريمة بتوجيه التهنئة لجميع العاملين بوزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية يوم 15 مارس ومرور 200 عام على تأسيس أول ديوان للشئون الخارجية.

وأضاف عبد العاطي ، أن هذه اللفتة الكريمة تعكس التقدير الكريم لرئيس الجمهورية للدور المحورى الذى يضطلع به الدبلوماسيون والعاملون بوزارة الخارجية ومؤسسة الدبلوماسية المصرية العريقة ، فى خدمة الوطن ورفع رايته والدفاع عن مصالحه العليا فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وتابع: لاشك أن كلمات رئيس الجمهورية المعبرة والمقدرة تعد مصدرا للفخر والاعتزاز لكل العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلي والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وحافزا لمواصلة العطاء والعمل بكل إخلاص وتفان من اجل رفع مكانة مصرنا الحبيبة عاليا والاستمرار فى خدمة المواطنين المصريين.

واسترسل: يعاهد جميع العاملين بوزارة الخارجية الرئيس بالاستمرار فى بذل الغالي والنفيس والجود بارواحهم في سبيل إعلاء مصلحة الوطن والذود عنه وخدمة مصالح الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج وتنفيذ رؤية فخامته في تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاتزان الاستراتيجي في سياسة مصر الخارجية والرفاهية والامن والاستقرار لمصرنا الغالية.