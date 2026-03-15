أحمد مرتضى منصور: والدي هو العصا السحرية لحل أزمات نادي الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، أن العصا السحرية التي يمكنها أن تحل أزمات نادي الزمالك هو مرتضى منصور، مشيرا إلى أن أي شخص يمكنه أن يدير النادي في الوقت الحالي أفضل من مجلس الإدارة الحالي.

وعلق أحمد مرتضى منصور ، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، على المقولة الشهيرة لشقيقه أمير مرتضى منصور: «طول ما أنت ناجح كلهم معاك»، مؤكدًا أن بعض الأشخاص ابتعدوا عنهم بعد رحيلهم عن مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضى منصور، إن هذا الأمر لم يكن يحدث عندما كانوا يتولون مسؤولية إدارة النادي، لافتًا إلى أن حسين لبيب، الرئيس الحالي للنادي، كان يعمل مساعدًا له داخل الزمالك في وقت سابق.