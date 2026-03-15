ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط ليفربول وفوز مانشستر يونايتد

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سقط فولهام فى فخ التعادل أمام نوتنجهام فوريست ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد سيتي جراوند في الجولة الثلاثين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


سقط كريستال بالاس فى فخ التعادل أمام ليدز يونايتد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد سيلهرست بارك في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.


ويرصد لكم صدي البلد ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع توتنهام وفوز مانشستر يونايتد:

1- آرسنال 70 نقطة .

2- مانشستر سيتي 61 نقطة .

3- مانشستر يونايتد 54 نقطة .

4- أستون فيلا 51 نقطة .

5- ليفربول 49 نقطة .

6- تشيلسي 48 نقطة .

7- برينتفورد 44 نقطة .

8- إيفرتون 43 نقطة .

9- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة .

10- بورنموث 41 نقطة .

11- فولهام 41 نقطة .

12- برايتون 40 نقطة .

13- سندرلاند 40 نقطة .

14- كريستال بالاس 39 نقطة .

15- ليدز يونايتد 32 نقطة .

16- توتنهام 30 نقطة .

17- نوتينجهام فورست 29 نقطة .

18- وست هام يونايتد 29 نقطة .

19- بيرنلي 20 نقطة .

20- وولفرهامبتون 16 نقطة .

