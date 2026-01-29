قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: مبادرة سلامة ولادنا مسئوليتنا تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان

محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم السكاني بمركز شباب أبنوب تحت شعار "سلامة ولادنا مسئوليتنا"
محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم السكاني بمركز شباب أبنوب تحت شعار "سلامة ولادنا مسئوليتنا"
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات وأنشطة اليوم السكاني التي نُظمت بمركز شباب أبنوب تحت شعار "سلامة أولادنا مسؤوليتنا"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، وتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب. 

والدكتورة مروة أبو المكارم مدير تنظيم الاسرة بمديرية الصحة وحسني رجب الطويل مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والامومة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان ونسرين محروس مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة، والتي ضمت عيادات متنقلة ومبادرات رئاسية، شملت خدمات تنظيم الأسرة ضمن حملة "من حقك تنظمي"، وعيادة المشورة الأسرية، إلى جانب توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في عدد من التخصصات، من بينها الباطنة، والأطفال، والصدر، والرمد، والجلدية، والأسنان، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

كما تفقد المحافظ معرض منتجات نوادي المرأة، والذي ضم منتجات يدوية وحرفية متنوعة قدمتها الجمعيات الأهلية والسيدات أعضاء الأندية بأسعار مناسبة، شملت المخبوزات، والمنسوجات، والإكسسوارات، والمنظفات، والسجاد والكليم، مؤكدًا دعم المحافظة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحرصها على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع.

وشهد اللواء هشام أبوالنصر ندوة توعوية حول تنظيم الأسرة بعد الولادة والصحة الإنجابية، أُقيمت بقاعة مركز شباب أبنوب، ضمن سلسلة من 20 ندوة توعوية تم تنفيذها خلال اليوم السكاني، بالتعاون بين مديريات الصحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ووحدة السكان، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبيت العائلة المصرية، والأوقاف، والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، في نموذج يعكس تكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية للتعامل مع القضية السكانية من منظور شامل.

وأكد محافظ أسيوط أن مبادرة «سلامة أولادنا مسؤوليتنا» تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه الأسرة والطفل، مشددًا على أهمية التنسيق الجيد، والتنظيم الفعال، والتواجد الميداني الحقيقي لمختلف الجهات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين مشيرًا إلى أن مفهوم تنظيم الأسرة لا يقتصر فقط على تنظيم الإنجاب، وإنما يمتد ليشمل تنظيم مختلف جوانب الحياة، يبدأ من حسن التخطيط للإنجاب، ويمتد إلى تنظيم الوقت، وتنظيم العمل، وتربية الأبناء تربية سليمة، والحفاظ على القيم والأخلاق داخل الأسرة، لأن الأسرة الواعية هي الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قوي ومستقر.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن الاهتمام بتنشئة الأبناء تنشئة صحيحة، وتوفير بيئة أسرية مستقرة، ينعكس بشكل مباشر على صحة المجتمع وقدرته على التنمية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، تابع المحافظ الأنشطة الرياضية المقامة بملعب مركز شباب أبنوب، والتي شملت عروضًا رياضية وتدريبات عملية في رياضتي الكاراتيه والووشو كونغ فو، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة، دعمًا لاكتشاف المواهب الرياضية وبناء جيل يتمتع بالصحة والانضباط.

يذكر أن فعاليات اليوم السكاني بمركز شباب أبنوب نفذت في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات محافظ أسيوط، وبمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والدعوية والمجتمعية، بما يعكس اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد محاور التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

أسيوط مركز شباب أبنوب اليوم السكاني تنظيم الأسرة الصحة الإنجابية مديرية الصحة عيادات متنقلة مبادرات رئاسية

