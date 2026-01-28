رئيس جامعة أسيوط يزور معرض القاهرة للكتاب برفقة وفد طلابي

زار وفد من طلاب جامعة أسيوط معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام 2026، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الوعي الثقافي والمعرفي لدى طلابها، وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الوطنية والثقافية الكبرى.

وشارك في الزيارة مع الوفد الطلابي، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان طلاب جامعة أسيوط في انتظار رئيس الجامعة فور وصوله إلى مقر المعرض، حيث رافقوه خلال جولته بعدد من أجنحة المعرض المختلفة، في أجواء عكست اهتمام الطلاب بالأنشطة الثقافية والمعرفية، وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات الوطنية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جامعة أسيوط والوفد الطلابي عددًا من أجنحة الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها جناح هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث اطّلع الطلاب على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم منظومة النزاهة والحوكمة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات.

كما شملت الجولة زيارة جناح وزارة الدفاع، حيث اطّلع الطلاب على ما يقدمه الجناح من محتوى توعوي وثقافي يعكس دور القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي، ودعم جهود التنمية الشاملة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، بما يسهم في رفع وعي الشباب بدور مؤسسات الدولة الوطنية في الحفاظ على استقرار الوطن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر وأهم الفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والدولي، لما يمثله من منصة فكرية ومعرفية تسهم في بناء وعي الشباب، وتنمية مداركهم، وتعريفهم بقضايا الوطن المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشاركة طلاب جامعة أسيوط في المعرض تتيح لهم الاطلاع على أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية، والتفاعل المباشر مع المؤسسات الثقافية والوطنية، بما يعزز روح الانتماء الوطني، ويسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا ومجتمعيًا.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الطلاب قاموا بجولة داخل جناح هيئة الرقابة الإدارية، واطلعوا على ما يتضمنه من مواد تعريفية وأنشطة توعوية، كما استمعوا إلى شرح من مسئولي الهيئة حول السبل والسياسات وتوجهات الدولة المصرية، ومكانة مصر العالمية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، والجهود المبذولة لتعزيز قيم النزاهة والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور محمد عدوي أن جولة الوفد شملت زيارة جناحي وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث اطّلع الطلاب على أنشطة وإصدارات وزارة الداخلية، وجهودها في دعم الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات الأحوال المدنية. كما تعرّف الطلاب على دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراسة القضايا المجتمعية، ودعم متخذ القرار من خلال البحوث والدراسات العلمية، وأهم إصداراته الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي.

وأضاف الدكتور عدوي أن الجولة شهدت تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب، حيث دار حوار مفتوح بينهم وبين مسئولي الجناح حول دور الأجهزة الرقابية في حماية مقدرات الدولة، وأهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، ودور الشباب في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخه من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، حيث تشهد مشاركة غير مسبوقة لـ 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية، بما يجعل من هذه الدورة حدثًا ثقافيًا استثنائيًا يرسخ مكانة القاهرة كعاصمة للتنوير والفكر في العالم العربي والشرق الأوسط.