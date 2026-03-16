قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلكترونية و15% أسئلة مقالية|قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي
1721 فرصة عمل في 8 محافظات.. تعرف على وظائف وزارة العمل الجديدة
لبنان يدين استهداف "اليونيفيل" في 3 هجمات منفصلة ويشدد على تسليم السلاح للدولة
مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي
التعادل يسيطر على المشهد بعد مباريات الذهاب.. فرص قوية لبيراميدز والزمالك وعودة حاسمة تنتظر الأهلي والمصري قاريا
إلغاء الرخصة والحبس.. كيف واجه القانون تعاطي المخدرات حال السير بالطريق العام؟
ترامب: لا نستفيد من مضيق هرمز وعلى الدول المستفيدة حمايته
خلف الكواليس.. ترامب يؤكد التواصل مع إيران ويرفض إعلان نهاية الحرب
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي
الفراخ البيضاء تسجل 120 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 مارس
أمطار في حلايب وجنوب الصعيد.. والأرصاد تُحذر من نشاط الرياح بالصحراء الغربية وجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تعرف على شروط القبول في التعليم " الثانوي التكنولوجي"

معتز الخصوصي

حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني " الثانوي التكنولوجي " ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

تنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. 

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

قانون التعليم التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي الدارسين تنمية المهارات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

ترشيحاتنا

أحمد جاب الله طبيب الأهلي

طبيب الأهلي يوضح الحالة البدنية لـ«زيزو وديانج»

أليجري

أليجري يعترف: علينا إعادة ترتيب أوراقنا بعد خسارة لاتسيو

بعثة الأهلي

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد مباراة الترجي التونسي

بالصور

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد