أسيوط.. تحرير 175 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط وتحرير 175 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية مكثفة شُنت على المخابز والأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نفذت حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء والوحدات المحلية، وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي، والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المقررة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه في مجال السلع الغذائية والأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة أو مجهولة المصدر، شملت 231 طبق مجمدات وبانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و16 صفيحة سمن زنة 10 كجم، و74 جركن مخللات، و9 كجم لحوم دواجن بدون بيانات، و15 كرتونة حلويات مجهولة المصدر وبدون فواتير، و27 قالب زبدة، و6 كراتين زبدة، و2 جركن زيت طعام مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 2 جركن زيت مستعمل قبل إعادة تدويره، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال العامة والمخابز السياحية.

وأضاف المحافظ أنه في مجال السجائر تم تحرير 3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، فيما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية والبوتاجاز عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات البوتاجاز.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 160 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن الخبز بعدد 85 محضرًا، و25 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن والرغف، و18 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و12 محضرًا لعدم وجود لوحة إعلانية معتمدة، و11 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى 9 محاضر غلق وتوقف عن الإنتاج خلال المواعيد الرسمية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والأحياء، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.