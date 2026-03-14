انخفاض في سعر عيار 21 رغم تجدد الصراع الإسرائيلي الإيراني

فقد سعر أشهر عيار ذهب 70 جنيهًا من قيمته في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 14-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

مصير الذهب بعد أحداث الشرق الأوسط

ويواجه الذهب حالة من التذبذب داخل الأسواق المحلية والدولية بفعل تداعيات الأزمة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية وسط حالة من الترقب من ارتفاعه مجددًا وبمؤشرات غير متوقعة.

الذهب اليوم

واستمر تراجع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة 130 جنيهًا على الأقل في يومين اثنين.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8468 جنيهات للشراء و 8411 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5021 دولارًا للشراء و 5019 دولارًا للبيع.