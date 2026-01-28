أسيوط.. تسليم كرسي كهربائي لمواطن من ذوي الإعاقة

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، كرسياً متحركاً كهربائياً لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة، استجابةً لظروفه الصحية والاجتماعية، في لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل حياة كريمة لهم.

حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح حول الحالة الصحية والاجتماعية للمواطن، موجهاً بسرعة توفير الكرسي المتحرك الكهربائي، بما يسهم في تيسير حركته ومساعدته على الاعتماد على نفسه وممارسة حياته اليومية بصورة أكثر سهولة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين دون استثناء، مشدداً على أن ذوي الهمم يحظون باهتمام خاص باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وبناء مظلة حماية اجتماعية حقيقية للمواطنين.