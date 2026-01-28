قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. تسليم كرسي كهربائي لمواطن من ذوي الإعاقة

إيهاب عمر

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، كرسياً متحركاً كهربائياً لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة، استجابةً لظروفه الصحية والاجتماعية، في لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل حياة كريمة لهم.

حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح حول الحالة الصحية والاجتماعية للمواطن، موجهاً بسرعة توفير الكرسي المتحرك الكهربائي، بما يسهم في تيسير حركته ومساعدته على الاعتماد على نفسه وممارسة حياته اليومية بصورة أكثر سهولة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين دون استثناء، مشدداً على أن ذوي الهمم يحظون باهتمام خاص باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وبناء مظلة حماية اجتماعية حقيقية للمواطنين.

أسيوط كرسياً متحركاً كهربائياً ذوي الإعاقة الفئات الأولى بالرعاية ذوي الهمم

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

