قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التي نظمها فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ74، وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاءت الاحتفالية بحضور خالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة ولفيف من القيادات التنفيذية، إلى جانب ممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى بساحة قصر ثقافة أسيوط، أعقبه تنظيم ورشة فنية للأطفال قدمها الفنان إبراهيم حسين، جسدت قيم ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة من خلال أعمال إبداعية معبرة.

وبدأت الاحتفالية، التي قدم فقراتها الأديب رأفت عزمي، بالسلام الجمهوري، تلاها كلمة ترحيب ألقاها الدكتور جمال عبد الناصر، ثم توالت فقرات الحفل بعروض غنائية وطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، إلى جانب إلقاءات شعرية للشاعرين مدثر الخياط وروماني يسري، قبل أن يلقي محافظ أسيوط كلمته.

وخلال كلمته، قدم اللواء دكتور هشام أبو النصر التهنئة لأبناء المحافظة كافة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، الذي يخلد بطولاتهم وتضحياتهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، وما قدموه من تضحيات جسيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به الثقافة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان ودعم الاستقرار المجتمعي، لا سيما بين النشء والشباب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التكاتف والتعاون للحفاظ على حالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة، والمشاركة الإيجابية في الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة العامة، مشدداً على أهمية استثمار أوقات الفراغ والإجازات في تعلم وتدريب الحرف التراثية واليدوية، بما يسهم في تنمية المهارات ودعم الاقتصاد المحلي.

أسيوط الاحتفالية الفنية فرع ثقافة أسيوط ثورة 25 يناير عيد الشرطة الـ74 إقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

الذهب

الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

الدواجن

منتجي الدواجن: لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عاما قبل 2006

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد