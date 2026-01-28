محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التي نظمها فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ74، وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاءت الاحتفالية بحضور خالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة ولفيف من القيادات التنفيذية، إلى جانب ممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى بساحة قصر ثقافة أسيوط، أعقبه تنظيم ورشة فنية للأطفال قدمها الفنان إبراهيم حسين، جسدت قيم ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة من خلال أعمال إبداعية معبرة.

وبدأت الاحتفالية، التي قدم فقراتها الأديب رأفت عزمي، بالسلام الجمهوري، تلاها كلمة ترحيب ألقاها الدكتور جمال عبد الناصر، ثم توالت فقرات الحفل بعروض غنائية وطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، إلى جانب إلقاءات شعرية للشاعرين مدثر الخياط وروماني يسري، قبل أن يلقي محافظ أسيوط كلمته.

وخلال كلمته، قدم اللواء دكتور هشام أبو النصر التهنئة لأبناء المحافظة كافة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، الذي يخلد بطولاتهم وتضحياتهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، وما قدموه من تضحيات جسيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به الثقافة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان ودعم الاستقرار المجتمعي، لا سيما بين النشء والشباب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التكاتف والتعاون للحفاظ على حالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة، والمشاركة الإيجابية في الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة العامة، مشدداً على أهمية استثمار أوقات الفراغ والإجازات في تعلم وتدريب الحرف التراثية واليدوية، بما يسهم في تنمية المهارات ودعم الاقتصاد المحلي.