محافظات

محافظ أسيوط: بدء تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء أعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والنقل بالمراكز والقرى، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تابعت أعمال دق الخوازيق بكوبري النواورة الجاري تنفيذها، في إطار الحرص على دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، والمتابعة الميدانية المستمرة من الجهات المختصة لكافة مراحل التنفيذ، لاسيما أعمال دق الخوازيق التي تُعد من المراحل الإنشائية الأساسية بالمشروع.

وأضاف المحافظ أن مشروع كوبري النواورة الجديد يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بمركز البداري، لما له من دور في تسهيل حركة النقل والانتقال بين القرى، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمشروع وفق الخطة الموضوعة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

